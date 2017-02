Mondiali Sci di Fondo, argento Italia nella staffetta sprint

26 febbraio 2017

LA GIOIA DI PELLEGRINO

"Sapevo che era una gara in cui potevamo giocarci una medaglia, ma in tecnica classica fatico un po' di più. Dopo la medaglia d'oro ho faticato a dormire. Poi mi sono rigenerato, grazie allo staff di casa Italia. Penso che ce la siamo giocata bene". E' felice Federico Pellegrino dopo la medaglia d'argento conquistata nella team sprint maschile ai Mondiali di sci di fondo a Lahti, in Finlandia. "Alla fine eravamo in quattro a giocarci tre medaglie. Le gambe di Norvegia e Finlandia hanno un po' ceduto nel finale. Anche io mi sono dovuto rialzare, ma il russo ormai era andato - ha aggiunto l'azzurro raccontando il finale - In una carriera fortuna e sfortuna si bilanciano: tante volte sono stato sfortunato, oggi un po' di fortuna è toccata anche a me". Grande soddisfazione anche per l'altro azzurro medagliato, Dietmar Noeckler. "Sono davvero molto contento, penso che entrambi abbiamo fatto un'ottima gara. Cercavamo questo podio con tutte le nostre forze. Avevamo materiali velocissimi e bisogna fare grandi complimenti agli skimen - ha raccontato - Dopo il bronzo di Falun questo è un ottimo risultato e ora l'obiettivo va alla gara dell'anno prossimo alle Olimpiadi".