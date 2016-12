Lindsey Vonn, foto social in bikini: "Il braccio va meglio"

27 novembre 2016

Lindsey Vonn continua il suo programma di recupero dopo la frattura all'omero del braccio destro e ci tiene a far sapere ai fan i suoi progressi su Instagram. Una foto in bikini mentre fa gli esercizi, con un commento in cui non manca la solita ammiccante ironia: "Depressa perché non gareggio questa settimana, ma il mio braccio va molto meglio, sto lavorando più duramente che posso. Un piccolo passo alla volta. Sono choccata di non avere la pancia gigante dopo tutto il tacchino che ho mangiato al Ringraziamento".