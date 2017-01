Cortina, caduta per la Vonn: "Sono tutta intera"

27 gennaio 2017

Attimi di grande spavento per Lindsey Vonn che nel corso della seconda prova cronometrata della discesa di Cortina, in programma domani, è caduta ed è finita nelle reti di protezione. La statunitense, rientrata da poco dall'infortunio al braccio, ha subito voluto tranquillizzare i tifosi su Instagram: "Sono tutta intera, sono pronta per la gara". Intanto la scena se la sono presa le azzurre Verena Stuffer e Sofia Goggia.



La sciatrice di Santa Cristina Val Gardena ha realizzato il miglior tempo di giornata in 1'37"61; non lontana anche Sofia Goggia, terza a 34 centesimi dalla connazionale. In mezzo alle due italiane si inserisce la svizzera Lara Gut.



Bene anche il resto della compagine di casa. Elena Curtoni è finita tredicesima a 1"33, Federica Brignone quindicesima a 1"54, Marta Bassino ventunesima a 1"097, Francesca Marsaglia ventiquattresima a 2"17. Fuori Elena Fanchini. Sabato 28 gennaio la discesa scatterà alle ore 10.30, domenica sarà il turno del supergigante alle 11.30.