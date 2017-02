Biathlon, Mondiali: Runggaldier di bronzo nella 15 km femminile

15 febbraio 2017

Arriva la prima la medaglia per l'Italia ai Mondiali di biathlon a Hochfilzen , in Austria. L'azzurra Alexia Runggaldier , infatti, si è piazzata al terzo posto mettendosi al collo la medaglia di bronzo nella 15 chilometri femminile . La tedesca Laura Dahlmeier ha chiuso al primo posto mentre sul secondo gradino del podio è salita la ceca Gabriela Koukalova.

La Runggaldier è riuscita a tenere il ritmo delle prime due classificate per gran parte della gara, condotta praticamente in maniera perfetta. Alexia è la terza italiana a vincere una medaglia in un format individuale ai Mondiali. Nella stessa gara deludono invece altre due atlete azzurre: Dorothea Wierer ha chiuso al 16° posto mentre Lisa Vittozzi, che nella sprint aveva ottenuto un ottimo quarto posto, finisce 36°.