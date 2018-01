24 ore con Dominik Fischnaller: road to Pyeongchang

8 gennaio 2018

Non è il giorno della gara a incoronare l'atleta ma sono i singoli giorni dell'anno a costruire il campione.



In un video in soggettiva, il campione altoatesino di slittino, Dominik Fischnaller, mostra per la prima volta le sue abitudini di allenamento ma anche la routine delle sue giornate, fatte di piccole cose, affetti e amici. Momenti imprescindibili che accompagnano giorno dopo giorno l'atleta nel suo percorso agonistico e di vita.