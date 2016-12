Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Hirscher, slalom muticolor Arcobaleno Marcel Hirscher. L'austriaco, vincitore della coppa del mondo di sci, si è divertito in uno slalom tutto particolare. Merito dei pali speciali con della polvere colorante al loro interno che rilasciavano una volta abbattuti per delle immagini spettacolari. Felice del risultato Hirscher: "E' stata un'esperienza surreale - semplicemente incredibile! La pendenza era del 75%, ma non riuscivo ad andare veloce come al solito perché la polvere mi accecava ad ogni cancello. Il risultato però è stato eccezionale: volevamo aggiungere un elemento nuovo allo sci e portare a casa delle immagini spettacolari, penso proprio che ci siamo riusciti". >