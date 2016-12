Sci, il record di Origone: "Sensazioni molto forti"

5 aprile 2015

"Sensazioni molto forti", così Simone Origone ha commentato il suo nuovo record del mondo di velocità sugli sci. Il guida alpina valdostana, dopo che è venerdì a portato il limite a 252,632 km/h, è intervenuto nell'edizione delle 13 di Sportmediaset: "La pista non era in condizioni perfette ed è stato veramente difficile. Paura di cadere? No, chiedete anche a Vettel e Rossi. Solo tanta adrenalina".