Sci, Simone Origone fissa un nuovo record mondiale di velocità

3 aprile 2015

Grande soddisfazione per il velocista delle nevi, che si conferma ancora una volta il più rapido al mondo con gli ai piedi. Dopo aver rinviato diverse volte lo "Speed Masters" nei giorni scorsi, gli organizzatori hanno deciso di dare il via alla gara in mattinata, dopo però aver meditato un nuovo stop per le condizioni metereologiche. Alla fine il valdostano ha avuto l'occasione che aspettava, e ha fatto ciò che meglio gli riesce, ovvero sfrecciare sulla neve a velocità impressionanti. L'atleta azzurro ha così potuto fissare un nuovo record che conferisce ulteriore lustro ai suoi traguardi, tra cui Simone può vantare: otto coppe del mondo e cinque titoli mondiali. Guai però a chi pensa che lo sciatore italiano non avrà più niente altro da dire, perchè il primato più bello è quello che deve ancora arrivare...