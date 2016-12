Sci, slalom Meribel: Shiffrin festeggia vittoria e 'Coppetta'

Mancava solo un piccolo sforzo ma Mikaela Shiffrin ha voluto chiudere in bellezza vincendo l'ultimo slalom speciale della stagione di Coppa del Mondo a Meribel , alzando così al cielo la sua terza 'Coppetta di specialità' a soli 20 anni. L'americana chiude col tempo di 1'34"08 davanti alla svedese Frida Hansdotter, staccata di 5 secondi e alla slovacca Veronika Velez Zuzulova (+0"40). Quarta Tina Maze che balza in vetta alla classifica generale.

La slovena precede ora di 18 punti Anna Fenninger: la Coppa di Cristallo si deciderà nell’ultima gara, lo slalom gigante in programma domenica. Nello speciale la Shiffrirn, campionessa olimpica e mondiale in carica, non ha rivali. E anche oggi ha dimostrato il suo potere vincendo davanti all’eterna seconda Hansdotter. Deludono le azzurre: la migliore, Chiara Costazza, è 12esima con 1”54 di ritardo dalla Shiffrin mentre Manuela Moelgg chiude 20esima a 2”33.