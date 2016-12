Sci, Team Event Meribel: acuto Svizzera, Italia quarta

E' la Svizzera ad imporsi nel Team Event alle finali di Coppa del Mondo di sci in corso a Meribel, in Francia. Nella gara a squadre per nazioni la rappresentativa elvetica batte in finale la Svezia grazie alla miglior differenza tempi (+0"09) e bissa il successo casalingo dello scorso anno. Quarto posto per l'Italia, battuta 3-2 in semifinale dalla Svizzera (per un solo centesimo nel testa a testa decisivo) e ko 3-1 nella finalina con l'Austria.