Sci, SuperG Meribel: gioia Vonn, la festa è doppia

Stagione da incorniciare per la Vonn che mette in bacheca le ‘coppette’ nelle specialità veloci. La campionessa statunitense trionfa per la quinta volta in carriera nella classifica finale di Super Gigante mentre sette sono le affermazioni in Discesa. Buona prova sulle nevi di Meribel per le azzurre: dietro alla Marsaglia e alla Brignone troviamo le sorelle Fanchini (Elena decima e Nadia undicesima). Maggiori difficoltà per Verena Stuffer, quindicesima, mentre Elena Curtoni è diciassettesima. In classifica generale al comando resta l’austriaca Fenninger con 32 punti di vantaggio sulla slovena Maze. Per scoprire chi alzerà al cielo l’ambita Coppa di Cristallo bisognerà attendere le prossime gare di gigante e slalom.