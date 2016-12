Sci, discesa Meribel: Vonn, doppio trionfo

Lindsay Vonn chiude alla grande la sua stagione vincendo gara e coppa di discesa a Meribel, sede delle finali di Coppa del Mondo di sci alpino. La campionessa americana, al 66esimo successo in carriera e alla settima coppetta di discesa, ha preceduto le austriache Goergl e Hosp mentre le rivali per la coppa generale, Maze e Fenninger, sono quarta e ottava. Brillante quinto posto per Elena Fanchini, la migliore delle italiane.

La discesa libera resta la disciplina principale per Lindsay Vonn che ha conquistato la vittoria nella prova di Meribel, in Francia, e ha anche conquistato la coppa di specialità. Per la 30enne americana è arrivato il suo 66esimo successo in Coppa del Mondo (è primatista), il settimo quest'anno, e la settima coppetta di disciplina dopo le sei consecutive tra il 2008 e il 2013. Lindsay ha completato la prova sulla pista francese in 1'29"87 (unica sotto l'1'30") davanti alle austriache Gorgel e Hosp, mentre Tina Maze ha chiuso quarta, guadagnando qualche punto sulla rivale Anna Fenninger, ottava. Brillante quinto posto per Elena Fanchini, la migliore delle italiane. Indietro le altre: 17esina Nadia Fanchini mentre Johanna Schnarf è stata protagonista di una spettacolare caduta, fortunatamente senza conseguenze. La classifica di discesa si chiude con Lindsay Vonn con 502 punti davanti ad Anna Fenninger con 399 e Tina Maze con 356. Nella classifica generale, con tre gare e 300 punti in palio, la Fenninger comanda con 1373 punti, 12 in più della Maze: tutto è ancora apertissimo.