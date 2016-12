Sci, slalom Are: Shiffrin sontuosa, male le italiane

Mikaela Shiffrin dimostra ancora una volta di essere la regina dello slalom trionfando nella prova di Coppa del Mondo di sci ad Are in Norvegia. La 20enne statunitense, oro mondiale e olimpico in carica di specialità, vince col tempo di 1'44"56, rifilando un secondo e 4 decimi alla slovacca Veronika Velez Zuzulova e oltre 2 secondi alla ceca Sarka Strachova. Male le italiane: Chiara Costazza 19esima e Manuela Moelgg 23esima.

Con un giorno di ritardo la Shiffrin festeggia al meglio il suo 20esimo compleanno conquistando la 14esima vittoria in Coppa del Mondo della sua fin qui brevissima carriera. Lo speciale si conferma la disciplina più amara per i colori azzurri. Chiara Costazza, dopo il 17esimo tempo in prima manche, chiude 19esima a 3"72 dall'americana mentre Manuela Moelgg è 23esima a +4"08. In classifica di disciplina la Shiffrin ha 90 punti di vantaggio sulla svedese Hansdotter, oggi sesta e con una gara ancora da disputare (le finali di Meribel).