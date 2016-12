Sci, gigante Are: trionfo Fenninger, Nadia Fanchini seconda

Serata da incorniciare sia per Anna Fenninger che per lo sci azzurro. Nello slalom gigante di Are , l'ultimo della stagione di Coppa del Mondo prima delle finali di Meribel, la campionessa austriaca vince col tempo di 1'10"67 e sorpassa in vetta alla classifica generale Tina Maze , oggi 20.a. Lacrime di gioia invece per Nadia Fanchini che chiude seconda, ritrovando il podio a 5 anni dall'ultima volta. Bene anche Brignone e Bassino , quinta e sesta.

Temperatura inusuale in Svezia per questo periodo dell'anno, con il termometro che da giorni non scende sotto lo zero neppure la notte. Con questa neve la Fenninger è brava ed intelligente a privilegiare la continuità d'azione, una sciata che sia nella prima che nella seconda manche porta i migliori frutti nella parte finale del tracciato: l'austriaca chiude in testa la prima discesa, poi controlla, seppur la prova della Fanchini la faccia tremare. L'azzurra infatti sforna due prove aggressive: da quinta a seconda, a 71 centesimi dalla nuova leader della classifica generale e 36 centesimi sopra un'altra austriaca, Eva-Maria Brem.

Occhi lucidi per Nadia, che non saliva sul podio in Coppa del Mondo dal gennaio 2010: un anno prima l'ultimo secondo posto, proprio ad Are in SuperG. Lo sci azzurro applaude però altre due ottime prestazioni, quelle di Federica Brignone (secondo tempo nella seconda manche) e la giovanissima Marta Bassino, rispettivamente quinta e sesta a poco più di un secondo dalla capo-classifica. Concludendo il sorridente capitolo Italia, Manuela Moelgg chiude decima, Francesca Marsaglia 15.a davanti alle sorelle Curtoni, Irene ed Elena. Grande delusione infine per Tina Maze che finisce al 20.o posto e ora dovrà dare tutto nello slalom per tentare il controsorpasso alla Fenninger, adesso avanti nella generale di 45 punti.