Sci, Super G Garmisch: ruggito di Lindsey Vonn, Brignone sesta

Dopo i deludenti Mondiali in casa a Vail/Beaver Creek torna a ruggire la tigre Lindsey Vonn che vince il Super G di Garmisch, in Germania. L'americana conquista la sua 65esima vittoria in Coppa del Mondo completando la prova in 1'16"55 e precedendo le grandi rivali Tina Maze (a 2 decimi) e Anna Fenninger (a 36 centesimi), in lotta per la generale. Sesto posto per Federica Brignone, la migliore delle italiane.