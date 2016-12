Sci, Super G Kvitfjell: Jansrud, vittoria e coppetta

Kjetil Jansrud è ancora in corsa per vincere la Coppa del Mondo 2015 di sci alpino ma intanto porta a casa il trofeo di specialità dopo aver vinto il Super G di Kvitfjell sulla neve di casa. Il norvegese ha completato la prova in 1'37"44 e si è imposto davanti all'austriaco Vincent Kriechmayr e al canadese Dustin Cook. Quarto posto per l'azzurro Dominik Paris che ha perso il podio per appena 15 centesimi.

Super G che non ha ragalato particolari acuti all'Italia dato che Paris, quarto come detto, è l'unico che ha concluso la prova: tutti fuori pista i vari Marsaglia, Heel, Battilani e Fill. Per il 29enne Jansrud, oro olimpico a Sochi nel 2014 in discesa e Super G, si tratta della nona vittoria in Coppa del Monda, la sesta in questa stagione e la quarta in assoluto a Kvitfjell, neve di casa per lui. Con questo successo successo ha matematicamente vinto la coppa di specialità visto che si è portato a 476 punti e non può più essere raggiunto da Dominik Paris (353) quando manca soltanto una prova (100 punti in palio) alla fine della stagione, quella conclusiva a Meribel. Jansrud è ancora in corsa anche per la Coppa del Mondo generale: è secondo con 1076 punti alle spalle del fenomeno austriaco Marcel Hischer, al comando con 1128.