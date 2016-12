Sci, discesa Kvitfjell: terzo Heel, vittoria a Reichelt

La pista di Kvitfjell, in Norvegia, porta bene a Werner Heel: aveva vinto la prima volta nel 2008 e aveva centrato l'ultimo podio, nel 2013. Oggi l'azzurro chiude al terzo posto e fa registrare il miglior risultato della sua stagione chiudendo alle spalle dell'austriaco Hannes Reichelt, vincitore in 1'29"65, e del canadese Manuel Osborne-Paradis, terzo con appena 8 centesimi di margine su Heel. In top ten anche Dominik Paris, nono.