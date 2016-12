Sci, discesa Garmisch: Tina Weirather brucia la Fenninger

La penultima discesa femminile della Coppa del Mondo 2015 di sci alpino è di Tina Weirather che a sorpresa si impone sulle duellanti per il titolo generale, Anna Fenninger e Tina Maze. La 25enne atleta del Liechtenstein ha chiuso la prova sulle nevi tedesche di Garmisch in 1'40"94, unica sotto il muro dell'1'41", rifilando mezzo secondo all'austriaca e quasi un secondo alla slovena. Sesta Nadia Fanchini , la migliore delle italiane.

La truppa azzurra ha visto anche Elena Fanchini 12esima, Johana Schnarf 18esima e Verena Stuffer 22esima. Per la vincitrice Tina Weirather, figlia d'arte (i suoi genitori sono il discesista austriaco Harti Weirather e la campionessa olimpica liechtensteinese Hanni Wenzel), si tratta della quinta vittoria in Coppa del Mondo, la prima in discesa libera. La top ten di Garmisch segnala inoltre Lindsey Vonn al settimo posto e Lara Gut ottava. Nella classifica generale di Coppa del Mondo Tina Maze è sempre al comando con 1205 punti, 24 in più di Anna Fenninger; nella graduatoria relativa alla discesa (l'ultima prova il 18 marzo a Meribel) la leader è la Vonn con 402 punti davanti a Fenninger, 367, e Maze, 306.