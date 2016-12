Sci, SuperG Bansko: Fenninger implacabile, Curtoni quinta

Buon nono posto anche per Nadia Fanchini che accusa un ritardo di quasi un secondo dall’austriaca. Più indietro le altre italiane: Francesca Marsaglia a +1”49 e Verena Stuffer a +2”66. In classifica generale al comando c’è Tina Maze con 1145 punti, 44 in più della vincitrice odierna Anna Fenninger. L’austriaca è invece in testa alla graduatoria di disciplina con 32 punti di vantaggio su Lindsey Vonn.