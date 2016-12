Sci, supercombinata Bansko: trionfo Fenninger, Maze beffata

Anna Fenninger c'è. L'austriaca, dopo la vittoria a Maribor, si conferma nella supercombinata di Bansko , in Bulgaria, riaprendo così la corsa alla Coppa del Mondo. La campionessa in carica domina il SuperG e poi controlla nello slalom , chiudendo col tempo di 2'05"06. Beffata di 39 centesimi Tina Maze , che continua a comandare la classifica generale ma con soli 64 punti di vantaggio. La migliore delle italiane è Francesca Marsaglia , decima in 2'07"42.

Dopo i due SuperG annullati per nebbia, finalmente si scia a Bansko. In realtà anche il SuperG della supercombinata è stato condizionato dalla nebbia, che causa una lunga sospensione ma non impedisce ad Anna Fenninger di far registrare il miglior crono (1'12"73). Tina Maze è lì a pochi decimi, ma nello slalom riesce a risucchiare solo 9 centesimi alla salisburghese che conquista così la prima vittoria in una prova multipla di Coppa del Mondo. Terza un'altra austriaca, Kathrin Zettel, ad oltre un secondo di distanza dalla leader.

Capitolo italiani: la migliore è la Marsaglia, mentre Johanna Schnarf è 15.a ed Elena Curtoni 18.a, out Elena Fanchini e Federica Brignone.