Sci, discesa Garmisch: trionfa Reichelt, quarto Varettoni

L'Austria domina la discesa libera di Coppa del Mondo a Garmisch Partenkirchen (in Germania) piazzando tre atleti sul podio. Trionfa Hannes Reichelt con il tempo di 1'11"90 staccando di appena un centesimo il connazionale Romed Baumann e di 24 centesimi Matthias Mayer . Grande prestazione dell'azzurro Silvano Varettoni che, con il quarto tempo a +0"28 da Reichelt, conquista il suo miglior piazzamento in carriera. Quinto Dominik Paris (+0”31).

Sulla famosa pista Kandahar la partenza della gara, più volte posticipata, è stata abbassata dagli organizzatori per la presenza di nebbia nella parte alta del tracciato. Soddisfazione incredibile per Varettoni che, scattato col pettorale numero 24, è riuscito a piazzarsi quarto davanti all'altro azzurro Paris disputando così la sua migliore gara in Coppa del Mondo e migliorando il quinto posto, sempre in discesa a Kvitfjell nel 2013. Più indietro gli altri italiani con Peter Fill che accusa un ritardo di 72 centesimi e Werner Heel staccato di 1"27 dall'eroe di giornata Reichelt. Il grande deluso di giornata però è Kjetil Jansrud: il canadese, sempre al comando della classifica di disciplina, chiude solo al diciassettesimo posto.

Nebbia protagonista anche a Bansko, in Bulgaria. Cancellato, infatti, il secondo SuperG femminile di Coppa del Mondo dopo quello di ieri sempre per condizioni atmosferiche avverse. La gara è stata interrotta dopo la discesa di 13 atlete. Grande rammarico per l'Italia perché al momento dello stop al comando c'era Elena Curtoni davanti a Francesca Marsaglia.