Sci, SuperG Saalbach: Mayer fa il bis, Marsaglia sesto

Matthias Mayer concede il bis . A Saalbach il campione olimpico, dopo il successo di ieri in discesa, vince pure in SuperG, fermando il cronometro sull'1'31"53. L'austriaco, padrone di casa, beffa il francese Adrien Theaux (+0"23) e il norvegese Kjetil Jansrud (+0"27), che nella classifica di disciplina allunga sull'azzurro Dominik Paris , oggi 14.o. Tra gli italiani il migliore è Matteo Marsaglia , che chiude con un ottimo sesto tempo (1'32"19).

In una giornata caratterizzata da una leggera nevicata e da un po' di nebbia, Mayer - oro a Sochi in discesa - conquista la sua terza vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Successo maturato nella seconda parte di gara, dove l'austriaco rischia tutto e alla fine riesce a mettersi di un soffio davanti al francese Theaux. Tanti errori ma buon terzo posto per Jansrud, che allunga a +73 il suo vantaggio nella classifica di disciplina su Paris, ma guadagna poco nella generale sul leader Hirscher, che oggi conquista un buon 17.o posto. Quarto lo svizzero Janka, poi il francese Pinturault e Matto Marsaglia, al miglior risultato stagionale. Oltre a lui e Paris, da segnalare anche l'ottimo 23.o posto di Mattia Casse: gli altri italiani in gara, Peter Fill 26.o, Siegmar Klotz 34.o, Matteo De Vettori 42.o e Werner Heel 44.o.