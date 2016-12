Sci, Gigante Maribor: vince Fenninger, 4a Nadia Fanchini

La Fenninger, neo campionessa del mondo in gigante, era in testa al termine della prima manche e nella seconda ha compiuto una grande impresa rimontando lo svantaggio accumulato nella parte alta del tracciato e chiudendo con 4 centesimi di vantaggio sulla tedesca Viktoria Rebensburg, seconda come ai Mondiali di Vail/Beaver Creek. Terza l'atleta del Liechtenstein Tina Weirather mentre quarta, giù dal podio per soli 17 centesimi, c'è Nadia Fanchini, la migliore delle azzurre. Alle sue spalle Shiffrin, Zettel e Mowinckel mentre ottava c'è Federica Brignone, un pizzico deludente dopo il terzo tempo della prima manche.

Bene anche le altre azzurre: Irene Curtoni è nona, Francesca Marsaglia 15esima, Manuela Moelgg 16esima e Nicole Agnelli 20esima. Uscita invece la 18enne promessa Marta Bassino. Nella classifica di gigante la Fenninger comanda con 342 punti, 46 in più della connazionale Brem, mentre in quella generale la campionessa austriaca si è portata a quota 901, 84 in meno della leader slovena Tina Maze.