Sci, discesa Saalbach: vince Mayer, tris Austria

E' dominio dell' Austria sulle nevi di casa nella discesa di Saalbach, valida per la Coppa del Mondo che riprendeva dopo i Mondiali di Vail-Beaver Creek. Matthias Mayer ha vinto con il miglior tempo, 1'49"83, precedendo di appena 2 centesimi Max Franz, secondo, e di 21 centesimi Hannes Reichelt, fresco campione del mondo in SuperG. Il migliore degli italiani è Peter Fill, settimo come il canadese Thomsen, mentre Dominik Paris è finito fuori pista.

Il Wunder Team austriaco non ha fallito sulle nevi di casa e sul gradino più alto del podio c'è Matthias Mayer, davanti a Max Franz di appena 2 centesimi: è la seconda vittoria in Coppa del Mondo per lui che è campione olimpico in carica in discesa dopo l'oro di Sochi 2014. Terzo Hannes Reichelt mentre il neo campione del mondo della specialità, Patrick Kueng, ha concluso all'11esimo posto. Ai piedi del podio lo svizzero Janka e i francesi Poisson e Theaux, poi il primo degli italiani, Peter Fill, settimo a pari merito col canadese Thomsen.

Altra delusione per Dominik Paris che, dopo il flop mondiale, è uscito di pista non concludendo la prova. Uscito anche Silvano Varettoni mentre Werner Heel è giunto a quasi 3 secondi da Mayer. Nella classifica di discesa comanda il norvegese Jansrud che, col 12esimo posto odierno, sale a 461 punti, 149 più dell'azzurro Paris; nella graduatoria generale di Coppa del Mondo il leader resta saldamente Marcel Hischer con 1014 punti.