Sci, Mondiali 2015: Shiffrin super, è la regina dello slalom

Dopo aver dominato la prima manche, la Shiffrin fa tremare il pubblico di casa dilapidando nella prima parte della seconda discesa ben 4 decimi di vantaggio sulla Hansdotter. L'americana però cambia marcia nel muro finale e taglia il traguardo con 34 centesimi di vantaggio sulla svedese, che deve accontentarsi dell'argento. Grande emozione per Sarka Strachova, in grado di tornare ad alti livelli tre anni dopo l'operazione al cervello per la rimozione di un tumore benigno: la ceca, terza con un ritardo di 77 centesimi, conquista il bronzo e mette al collo la sua quarta medaglia iridata, la prima dopo sei anni. Delude Tina Maze, ottava con un distacco di 2"48 dalla Shiffrin.