Sci, Mondiali 2015: flop Italia nel Team Event, oro all'Austria

Altro flop per l' Italia ai Mondiali di sci in corso a Vail e Beaver Creek, in Colorado. Azzurri a secco di medaglie pure nel Team Event, parallelo a squadre con due percorsi affiancati su cui si gareggia con sci da slalom: Matteo Marsaglia, sua sorella Francesca, Giovanni Borsotti e Chiara Costazza battono la Gran Bretagna al primo turno ma escono nei quarti sconfitti 3-1 dal Canada, a sua volta ko in finale contro l' Austria . Bronzo alla Svezia.

Al Golden Peak Stadium di Vail l'Italia parte col piede giusto e, grazie alle run vinte da Chiara Costazza e dai fratelli Marsaglia, batte agilmente la Gran Bretagna: niente da fare però nei quarti dove solo la Costazza fa il suo dovere, mentre gli altri tre azzurri consegnano al Canada il passaggio del turno. Sorprendente il percorso della nazionale biancorossa, che fa fuori prima la Germania, poi l'Italia e infine la Svezia, per poi inchinarsi 3-1 in finale all'Austria (squadra composta da Eva Maria Brem, Marcel Hirscher, Michaela Kirchgasser e Christoph Noesig), al quarto oro in questi Mondiali. Bronzo per la Svezia che nella finalina supera 3-1 la Svizzera.