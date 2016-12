Sci, Mondiali Vail-Beaver Creek: tutti i convocati azzurri

La Federazione Italiana Sport Invernali ha diramato la lista degli atleti che prenderanno parte ai prossimi Mondiali di sci alpino in programma negli Stati Uniti tra Vail e Beaver Creek dal 2 al 15 febbraio. Sono in tutto 22 i nostri rappresentanti (12 uomini e 10 donne) . Ecco la lista competa in campo maschile: Giovanni Borsotti, Florian Eisath, Stefano Gross, Werner Heel, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Manfred Moelgg, Roberto Nani, Dominik Paris, Giuliano Razzoli, Davide Simoncelli e Patrick Thaler. Presente dunque Moelgg che in estate è rimasto vittima di un brutto infortunio al tendine d'Achille. Ecco la lista completa in campo femminile: Marta Bassino, Federica Brignone, Chiara Costazza, Elena Curtoni, Nadia Fanchini, Elena Fanchini, Francesca Marsaglia, Daniela Merighetti, Manuela Moelgg, Johanna Schnarf.