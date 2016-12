Sci, SuperG St. Moritz: immensa Lindsey Vonn

Continua a volare Lindsey Vonn che vince il SuperG di St. Moritz e conquista il 64° successo in carriera in Coppa del Mondo, aggiornando il suo primato come la più vincente di sempre. L'americana, che punta forte sui Mondiali in casa di Vail - Beaver Creek, ha dominato la gara, completata in 1'23"55: alle sue spalle, seconda, Anna Fenninger, distante 24 centesimi, mentre l'altra austriaca Nicole Hosp, terza, paga oltre un secondo all'americana.