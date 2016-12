Sci, SuperG Cortina d'Ampezzo: ancora Vonn, è nella leggenda

Lindsey Vonn continua a scrivere la storia. Dopo il trionfo di ieri in discesa libera, la campionessa statunitense ha concesso il bis nel SuperG di Cortina e ha festeggiato un record difficilmente battibile: 63 vittorie in Coppa del mondo, una in più dell'austriaca Annemarie Moser-Proll che deteneva lo storico primato da 35 anni. La Vonn ha dominato il SuperG imponendosi col tempo di 1'27"03 con un vantaggio di 85 centesimi su Anna Fenninger e 92 su Tina Weirather. Quarte ex aequo la slovena Tina Maze e l'austriaca Cornelia Huetter. La migliore delle italiane è stata Nadia Fanchini, ottava a pari merito con l'austriaca Elisabeth Goergl. Undicesimo posto per Francesca Marsaglia, 12esima Elena Curtoni. Fuori dalle prime venti Verena Stuffer, out Daniela Merighetti (fratutra della mandibola e niente St. Moritz) che non è riuscita a ripetere l'ottimo terzo posto centrato in discesa.

Il successo di Cortina consente a Lindey Vonn di salire al terzo posto nella classifica di specialità a quota 180 punti, a -10 da Lara Gut e a -12 dalla leader Fenninger. Tina Maze continua a dominare la generale con 972 punti (+331 sulla Fenninger).