Sci, discesa Wengen: Reichelt esulta, azzurri lontanissimi

Nono successo in Coppa del Mondo per Reichelt, che bissa il trionfo del mese scorso a Beaver Creek in SuperG.

Sceso col pettorale numero 19, l'austriaco si piazza davanti al tandem di casa Feuz-Janka, con i tifosi svizzeri che già speravano in una doppietta. Poco dopo un guasto alla radio della giuria ha bloccato la gara per circa 45 minuti, ma alla ripresa nulla è più cambiato nelle posizioni di testa.

Gli azzurri lontanissimi: il migliore è Heel, 18.o in 2'38"19, davanti al deludente Paris che in classifica di disciplina viene acciuffato al secondo posto da Feuz e perde punti dal leader Jansrud.

Gli altri italiani: Varettoni 25.o, Innerhofer 26.o, Mattia Casse 36.o, Matteo Marsaglia 43.o, fuori Peter Fill.