Sci, slalom Wengen: vince Neureuther, Gross secondo

Doppietta solo sfiorata per Gross che, dopo l'ottimo secondo tempo fatto registrare nella prima manche, si è dovuto arrendere solo a uno strepitoso Neureuther, capace di risalire dalla quinta alla prima posizione. All'azzurro, in vantaggio sul tedesco anche all'ultimo intertempo, resta il rammarico per essere calato proprio nella parte conclusiva del tracciato. Giornata da dimenticare per Marcel Hirscher: l'austriaco, leader della classifica generale di Coppa del mondo, ha inforcato dopo il secondo intermedio quando era in netto vantaggio sullo svedese Mattias Hargin, il più veloce della prima frazione.

Fuori dalla top ten gli altri italiani in gara a Wengen, ovvero Patrick Thaler, Cristian Deville e Manfred Moelgg. Razzoli è stato messo fuori causa da una buca nel tratto iniziale della prima manche. In classifica generale Hirscher resta al comando con 212 punti di vantaggio sul norvegese Kjetil Jansrud, mentre nella classifica di slalom il nuovo padrone è Neureuther (+44 su Hirscher).