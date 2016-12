Sci, slalom Flachau: squillo Hansdotter, Shiffrin 3.a

Frida Hansdotter interrompe il dominio di Mikaela Shiffrin in slalom speciale. La svedese trionfa a Flachau e coglie la sua seconda vittoria in Coppa del Mondo dopo quella ottenuta un anno fa sempre in slalom a Kranjska Gora. Sul podio con la Hansdotter salgono la slovena Tina Maze e proprio la Shiffrin, protagonista di una grande rimonta nella seconda manche dopo avere chiuso la prima all'ottavo posto. Male le azzurre, tutte fuori.