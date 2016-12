Tour de Ski, impresa di Clara: vittoria sul Cermis

Dura poco meno di mezz’ora la scalata del Cermis, ultima tappa del Tour de Ski. Ma la dimensione temporale è nulla in confronto alla durezza di questa salita dove il crollo psico-fisico può arrivare anche a 100 metri dal traguardo. Per questo motivo la vittoria di Roland Clara, la prima dopo 6 podi in Coppa del Mondo, assume la dimensione dell’impresa. Il trentaduenne finanziere di Brunico chiude il Tour al sesto posto assoluto salendo fino al tredicesimo della classifica generale di Coppa, dominata dal norvegese Martin Sundby. Per la nazionale italiana si tratta del terzo successo stagionale, dopo i due conquistati da Federico Pellegrino nella specialità sprint. Si tratta di importanti segni di risveglio per una disciplina che stava attraversando una profonda crisi senza un ricambio generazionale. In questo senso l’uomo del futuro è il ventunenne valdostano Francesco De Fabiani, leader della classifica mondiale destinata agli under 23.