Sci, Gigante Adelboden: trionfo Hirscher, azzurri indietro

Vittoria schiacciante di Marcel Hischer nel gigante di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il fenomeno austriaco, in testa nella prima manche, ha chiuso la prova in 2'39"11 rifilando oltre un secondo al francese Pinturault , secondo, e oltre un secondo e mezzo al norvegese Kristoffersen , terzo. Ai piedi del podio i due tedeschi Dopfer e Neureuther. Il migliore degli italiani è Florian Eisath , sesto, a 1"78 da Hirscher.

Nel quinto gigante della stagione - quattro vinti da Hischer e uno dall'americano Ligety - va registrata una prova positiva della squadra italiana che, seppur non mandando nessuno sul podio, porta ben sei atleti nella seconda manche e quattro nei primi quindici, con Eisath che fino alla fine resta in corsa per i primi tre posti. Nani è decimo, Blardone è dodicesimo mentre Borsotti chiude 15esimo; più indietro Manfred Moelgg, 17esimo, e Davide Simoncelli, 23esimo ex aequo con lo svizzero Caviezel.

Con questa vittoria ad Adelboden Marcel Hirscher rafforza la sua leadership in classifica: nella generale di Coppa del Mondo vanta 776 punti, 152 più del norvegese Jansrud, oggi uscito, e addirittura 334 più del tedesco Neureuther; in quella di gigante comanda con 460 punti contro i 322 di Ligety e i 310 di Pinturault.