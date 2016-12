Sci, slalom Zagabria: trionfa Hirscher, Gross settimo

Marcel Hirscher vince in scioltezza lo slalom in programma a Zagabria . Dietro all'austriaco, con un distacco di 81 centesimi, si piazza il tedesco Felix Neureuther. Sul gradino più basso del podio sale il norvegese Sebastian-Foss Solevaag a oltre 1 secondo da Hirscher. Settimo posto per l’italiano Stefano Gross mentre Manfred Moelgg, al rientro lampo dall’infortunio al tendine d’achille, chiude in 16esima posizione.

Successo schiacciante quello di Hirscher che nella seconda manche deve soltanto amministrare l'ampio vantaggio su Neureuther. Con questa vittoria l'austriaco balza al comando della classifica generale con 676 punti davanti a Jansrud (624) e all'azzurro Paris (405), assenti nello slalom odierno. Hirscher, però, resta secondo nella graduatoria di disciplina a 4 lunghezze da Neureuther. La nota positiva per lo sci azzurro è rappresentata dal rientro record di Manfred Moelgg. Per l'altoatesino, infortunatosi in estate, si era ipotizzato lo stop per l'intera stagione ma è tornato in pista chiudendo a 3"21 da Hirscher. Patrick Thaler esce nella seconda manche.