Sci fondo: Pellegrino concede il bis

Il 21 dicembre a Davos aveva centrato la prima vittoria in Coppa del Mondo nella specialità sprint, oggi in Val Mustair – sempre in Svizzera - Federico Pellegrino ha concesso la replica, clamorosa nelle modalità. Quanto sembrava definitivamente tagliato fuori dalla lotta per la vittoria Pellegrino ha dato il via a una rimonta fuori media sul rettilineo finale passando il norvegese Sundby e resistendo al rientro di Northug. Con il trionfo odierno Pellegrino sale al terzo posto nella classifica della specialità, tredicesimo assoluto in Coppa del Mondo.