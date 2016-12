Sci, Gigante Kuethai: vince Sara Hector, male le azzurre

Giornataccia per l'Italia al femminile nello slalom gigante di Kuethai, in Austria. La migliore delle azzurre è Irene Curtoni, 14esima, mentre Federica Brignone, ottava nella prima manche, chiude addirittura 26esima. La vittoria è andata alla svedese Sara Hector (2'17"61 il suo tempo conclusivo), al primo successo in Coppa del Mondo, che ha preceduto due big come Anna Fenninger e Mikaela Shiffrin (l'americana in testa nella prima manche).