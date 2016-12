Sci di fondo: Pellegrino trionfa a Davos

C'è voluta la freschezza di Federico Pellegrino per riaccendere la luce sullo sci di fondo, disciplina che dopo un'epoca fuori della norma era piombata in una fase critica che pareva senza via d'uscita. Il ventiquattrenne valdostano ha messo il timbro sulla sprint che è andata in scena sulle nevi svizzere di Davos. Per Pellegrino si tratta della prima vittoria in Coppa del Mondo dopo 3 podi sempre nelle gare sprint.