Sci, gigante Alta Badia: strapotere Hirscher, Nani è 6°

Non ce n'è per nessuno. Marcel Hirscher domina il gigante dell'Alta Badia e coglie la quarta vittoria stagionale in Coppa del Mondo. Per l'austriaco è il terzo successo nei quattro giganti finora disputati. Stracciati gli avversari: Ted Ligety, l'unico che era riuscito battere l'austriaco in gigante (a Beaver Creek), è secondo con quasi un secondo e mezzo di ritardo, terzo il francese Fanara. Sesto l'azzurro Roberto Nani.