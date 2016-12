Sci, SuperG Val d'Isere: doppietta austriaca, trionfo Goergl

Doppietta austriaca nel SuperG femminile in Val d'Isere. Sul gradino più alto del podio sale Elisabeth Goergl, che torna al successo in Coppa del Mondo a quasi un anno dall'ultima vittoria. La 33enne austriaca precede di soli 5 centesimi la connazionale Anna Fenninger e di 13 la slovena Tina Maze. Fuori Lindsey Vonn, vincitrice in discesa il giorno prima. La migliore delle azzurre è Nadia Fanchini, quinta, mentre Daniela Merighetti è settima.