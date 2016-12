Sci, discesa Val d'Isere: dominio Vonn, Merighetti nona

Dominio di Lindsey Vonn nella discesa di Val d'Isere. La statunitense ha chiuso in 1'44"47 centrando la seconda vittoria di fila, la 61.a in carriera in Coppa del mondo. Un successo speciale visto che su questa pista lo scorso anno aveva rimediato un infortunio al ginocchio che le aveva precluso i Giochi di Soci. Secondo posto ex aequo per Viktoria Rebensburg ed Elisabeth Goergl (1'44"66). Daniela Merighetti, nona, migliore azzurra.