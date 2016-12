Sci, discesa Val Gardena: Nyman beffa Jansrud, Paris terzo

Ci voleva Steven Nyman, l'eroe della Val Gardena, per interrompere il dominio in discesa di Kjetil Jansrud. Lo statunitense, che le uniche due vittorie in carriera in Coppa del Mondo le aveva ottenute entrambe sulla mitica Saslong, cala il tris sulle Dolomiti e si impone col tempo di 1'55"89. Beffato di 31 centesimi il norvegese, nuovo leader della classifica generale. Ottimo terzo posto per Dominik Paris, che ferma il cronometro sull'1'57"04.