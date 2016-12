Sci, slalom di Are: trionfa Pietilae-Holmner, Costazza sesta

Maria Pietilae-Holmner vince lo slalom di Are, in Svezia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'atleta di casa, in testa nella prima manche, conserva il vantaggio anche nella seconda e chiude in 1'43"65 precedendo la slovena Tina Maze e l'altra svedese Frida Hansodtter, terza. Quarta Mikaela Shiffrin, regina della specialità, che ha realizzato il miglior crono nella seconda manche ma non è bastato per salire sul podio. Costazza 6.a.