Sci, Gigante Beaver Creek: gioia Ligety, azzurri lontani

Braccia al cielo per Ted Ligety . Lo statunitense vince lo slalom gigante di Beaver Creek , in Colorado, tappa della Coppa del Mondo di sci. Il campione americano, quarto dopo la prima manche, si impone grazie ad una splendida seconda discesa e chiude col tempo complessivo di 2'34"07: dietro di lui il francese Pinturault (+0"18) e l'austriaco Hirscher (+0"60). Male gli italiani: il migliore è Roberto Nani, 14.o col crono di 2'35"53.

Il quinto tempo nella seconda manche è stato sufficiente a Ligety per rimontare quattro posizioni e salire sul gradino più alto del podio. Ben peggio hanno fatto i tre che lo precedevano, su tutti l'esperto Raich che aveva chiuso in testa la prima manche ma alla fine si è dovuto accontentare della medaglia di legno. Si accende già la sfida nella classifica di disciplina, i protagonisti sono sempre loro: Hirscher resta in vetta, seguito da Pinturault e - grazie alla vittoria di oggi - proprio da Ligety. Delusione per gli azzurri: Nani, decimo dopo la prima discesa, deve accontentarsi del 14.o posto, mentre Davide Simoncelli e Florian Eisath terminano in 19.a posizione con lo stesso tempo, 2'36"20.