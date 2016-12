Sci, SuperG Lake Louise: Lara Gut batte la Vonn

Prima vittoria stagionale nel primo SuperG per Lara Gut che conquista il gradino più alto del podio a Lake Louise, in Canada. La 23enne elvetica conquista così l'undicesima vittoria in Coppa del Mondo, la settima della specialità nella quale ha vinto la classifica dedicata l'anno scorso.

Seconda dunque Lindsey Vonn che sale ancora sul podio - ieri vincitrice - alla terza gara dopo il rientro per l'infortunio. Lontane dal podio le atlete azzurre: nona Daniela Merighetti, la migliore, a quasi un secondo e mezzo dalla Gut, mentre Stuffer, Goggia, Marsaglia, Nadia Fanchini ed Elena Curtoni sono molto indietro. In classifica di Coppa del Mondo generale comanda la slovena Tina Maze con 380 punti davanti ai 263 dell'austriaca Anna Fenninger e ai 250 di Katherine Zettel mentre nella classifica di SuperG, dopo una sola gara, comanda Lara Gut.

La Coppa del Mondo ora torna in Europa visto che il prossimo weekend le ragazze del circus saranno ad Are, in Svezia, per un gigante e due slalom speciali.