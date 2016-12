Sci, discesa Beaver Creek: dominio Jansrud, Paris quarto

Kjetil Jansrud ha vinto la discesa libera di Beaver Creek valida come prova di Coppa del mondo. Il norvegese si è imposto sulla pista del Colorado in 1'40"17 con 54 centesimi di vantaggio sul secondo classificato, lo svizzero Beat Feuz. Terzo lo statunitense Steven Nyman, mentre Dominik Paris si è piazzato al quarto posto (1'40"86) con un ritardo di 69 centesimi dal vincitore. Werner Heel e Peter Fill hanno chiuso decimi ex aequo (1'41"36).

Jansrud aveva vinto anche nella prima discesa della stagione, lo scorso 29 novembre sulla pista canadese di Lake Louise. Anche in quell'occasione Paris si era dovuto accontentare del quarto posto. Grazie alla doppietta il norvegese prende il largo in classifica generale salendo a 316 punti.Terza vittoria consecutiva considerando anche il Super G di Lake Louise. Il suo più immediato inseguitore, l'austriaco Marcel Hirscher, è fermo a quota 180. Da dimenticare la discesa di Beaver Creek per gli altri azzurri in gara, Christof Innerhofer e Silvano Varettoni, fuori dalla top 20 e con distacchi abissali da Jansrud.