Sci, Slalom Aspen: vince la Hosp, Costazza 13esima

Nicole Hosp vince lo slalom speciale di Aspen , in Colorado, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'austriaca, nel secondo appuntamento stagionale della gara coi pali stretti, chiude col tempo di 1'44"90 e precede la svedese Hansdotter e la connazionale Zettel . Solo quinta l'americana Mikaela Shiffrin, in testa dopo la prima manche. Deludono le azzurre: 13esima Chiara Costazza, solo 29esima Irene Curtoni.

Fallisce il successo sulle nevi di casa la favorita e campionessa olimpica in carica Mikaela Shiffrin, davanti a tutte nella prima manche, e allora a trionfare è la 31enne Nicole Hosp: per l'austriaca si tratta della 12esima vittoria in Coppa del Mondo, la quinta in slalom speciale. Un altro secondo posto per Frida Hansdotter, la svedese che nel primo slalom stagionale a Levi, in Finlandia, si era piazzata alle spalle di Tina Maze, oggi nona. Proprio la Hansdotter guida la classifica di slalom con 160 punti davanti ai 129 di Hosp e Maze nella nella graduatoria generale comanda Kathrin Zettel davanti a Mikaela Shiffrin, 250 punti a 209.

Ora le ragazze del circus lasciano gli Stati Uniti per il Canada dove nel prossimo weekend avranno tre gare sulle nevi di Lake Louise.