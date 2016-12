Sci, gigante Aspen: trionfo Brem, terza Federica Brignone

L'Italia femminile dello sci torna sul podio di Coppa del Mondo nel giorno di Eva-Maria Brem. La 26enne austriaca si aggiudica lo slalom gigante di Aspen e conquista la sua prima vittoria in carriera. La Brem ha preceduto la connazionale Kathrin Zettel e Federica Brignone, prima italiana a salire sul podio in stagione. Era stata proprio la Brignone l'ultima azzurra a chiudere tra le prime tre in gigante, nel marzo del 2012 a Schladming.