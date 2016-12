Sci, discesa Lake Louise: trionfa Jansrud, Paris quarto

Nel gelo di Lake Louise in Canada (raggiunti anche i -20 gradi), arriva la seconda vittoria in carriera in discesa libera per Jansrud, campione olimpico di SuperGigante a Sochi. Il norvegese è riuscito a strappare il primato a Paris, al comando per 4 pettorali. L'italiano è stato beffato poi anche da Osborne e Fayed che si sono piazzati secondi con lo stesso tempo. Settimo un ottimo Werner Heel (+0”73), autore di una gara convincente. Fuori dai quindici invece gli altri azzurri: Peter Fill accusa un ritardo di 1"38, Silvano Varettoni di 1"65 mentre Christof Innerhofer arriva a 2"72 da Jansrud.