Sci: Miller operato, rientro previsto nel 2015

Bode Miller è stato operato a San Diego in California in seguito ai problemi di discopatia alla schiena che l'hanno costretto a fermarsi prima dell'avvio di questa stagione. Il 37enne sciatore statunitense, dopo aver saltato il gigante inaugurale di Soelden in Austria, conta di essere pronto per l'inizio del 2015. Il suo obiettivo è quello di scendere pista già a Wengen e a Kitzbuhel in occasione delle discese libere del prossimo gennaio.